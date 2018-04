Bergamin dà la caccia agli assenti dal consiglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO NODARIROVIGO Non si brucia il consiglio comunale. Un principio che il sindaco Massimo Bergamin sembra intenzionato a ribadire chiedendo di passare in rassegna tutte le giustificazioni delle assenze dei consiglieri. Perché lo statuto del Comune stabilisce esplicitamente, all'articolo 15, che «la mancata partecipazione o non ritenuta giustificata assenza a tre sedute del consiglio nel corso dell'anno solare, comporta la decadenza dalla carica».Si tratta di una norma che può segnare una svolta politica, perché nei corridoi di Palazzo...