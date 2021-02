Arriva da Siena il nuovo primario di Ostetricia e Ginecologia. Si tratta di Raffaele Battista, 45 anni, nato, cresciuto, laureatosi e specializzatosi a Siena, ma che ha avuto esperienze di formazione e lavoro anche in Friuli, come dirigente medico dell'azienda sanitaria di Tolmezzo, in Francia al Centro internazionale di Chirurgia endoscopica di Clermont-Ferrand, dove ha conseguito il diploma europeo universitario in endoscopia ginecologica, a Milano dove ha seguito un programma di formazione in Chirurgia oncologica ginecologica all'Istituto europeo di Oncologia, e a Udine, per un comando tecnico scientifico nel reparto di Chirurgia generale dell'azienda ospedaliera universitaria Santa Maria della Misericordia. Dal 2016 era diventato dirigente medico all'Usl Toscana Sud-Est che comprende Arezzo, Grosseto e Siena. Al nuovo primario rivolge il proprio saluto di benvenuto il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella, ormai in partenza, visto che dal 28 febbraio terminerà l'incarico e andrà in pensione: « Dando il benvenuto al dottor Battista e augurandogli buon lavoro, ringrazio il dottor Enrico Di Mambro per quanto fatto nella carriera. L'Unità è un fondamentale punto di riferimento per i percorsi materno infantili, ma anche per patologie femminili complesse. Con la recente restaurazione e l'ammodernamento del reparto di Rovigo, offre un eccellente percorso di servizi. La sede del San Luca di Trecenta è altresì riconosciuta con tre bollini rosa come centro di eccellenza per la procreazione medicalmente assistita».

F. Cam.

