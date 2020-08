BADIA POLESINE

Il Politeama di Badia Polesine è pronto a riaccendere i riflettori e a proporre ai propri visitatori la possibilità di godere nuovamente della magia del cinema. A sei mesi dalla chiusura per il Covid-19, anche nel multisala di via Cigno fervono i preparativi e si scaldano i motori per completare uno degli ultimi tasselli mancanti nello scacchiere delle riaperture in città dopo la fine della fase più acuta dell'emergenza sanitaria.

UN'ATTESA CHE STA PER FINIRE

La lunga attesa del cinema altopolesano sta dunque per terminare, ponendo fine a un periodo in cui il Politeama, così come i grandi multisala delle città, hanno dovuto restare fermi portandosi dietro i timori legati alle difficoltà della ripresa dell'industria cinematografica. «Riapriremo il 21 agosto annuncia Giorgio Orlandin, il responsabile del cinema di Badia Proporremo un film nuovo e uno della scorsa stagione. Ci sarà l'assegnazione dei posti in sala, la mascherina si dovrà indossare in tutto il locale ma una volta seduti, così come avviene al ristorante, si potrà togliere. Ad oggi non sappiamo se verranno aggiunte o tolte alcune disposizioni, probabilmente lo sapremo dal giorno 17, ma al momento sono queste le indicazioni e ci prepariamo a rispettarle».

PROTOCOLLO DI SICUREZZA

Verranno dunque adottati i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere: i numerosi posti del multisala di via Cigno garantiscono senza particolari problemi l'eventuale necessità di distanziamento tra le persone. Sono state inoltre adottate misure affinché il percorso all'interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto tra i presenti, per la sicurezza dello staff e del pubblico. La ripresa si spera possa essere trainata anche dall'arrivo di alcuni titoli particolarmente attesi della stagione come Tenet di Christopher Nolan, ma non solo. A Badia, comunque, si procederà per gradi, provando innanzitutto a riallacciare il filo interrotto ad inizio anno. «Sostanzialmente aggiunge Orlandin ripartiremo da dove ci eravamo fermati. Proporremo la visione di due titoli, JoJo Rabbit e Onward, oltre la magia, un film targato Disney. Tutte e due le sale saranno aperte, cercheremo di evitare che la gente si incroci all'interno del cinema e faremo in modo che le proiezioni possano svolgersi senza problemi».

SEI MESI DI CHIUSURA

«Siamo fermi dal 23 febbraio ricorda il responsabile del Politeama e sei mesi di chiusura non sono certamente pochi per una realtà come la nostra. Ad ogni modo siamo pronti e adesso ci prepariamo alla ripartenza. Come si può immaginare, visto il lungo periodo di attesa che ci ha separato da questo momento, lo facciamo con un misto di emozione e timore perché non sappiamo quale sarà la reazione della gente. La speranza è che la risposta possa essere positiva».

PICCOLA ISTITUZIONE

Con la riapertura del cinema Politeama torna così a vivere una piccola istituzione cittadina, luogo adatto per le proiezioni dei film, ma anche per incontri e saggi, spettacoli scolastici e classiche rappresentazioni teatrali. L'annuncio della ripresa era stato comunicato dal Politeama attraverso i propri canali social alcuni giorni fa e aveva suscitato l'immediata soddisfazione di tanti affezionati frequentatori del multisala badiese che hanno riempito di like e commenti il profilo del cinema, a dimostrazione della voglia di tornare a vivere la magia del grande schermo, un'abitudine forzatamente interrotta all'alba dell'emergenza sanitaria che ha cambiato la nostra quotidianità e costretto all'incertezza le sale cinematografiche di tutto il Paese.

Federico Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA