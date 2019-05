Autostrada chiusa, Statale 16 in tilt

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRAFFICO BLOCCATOROVIGO Disagi notevoli alla circolazione per chi nella mattinata di ieri si è messo in movimento con l'auto in direzione Padova a causa del ribaltamento di un camion di meloni avvenuto durante la notte in A13. Le lunghe code sono iniziate addirittura da viale Porta Adige, nella zona con la più alta concentrazione di supermercati. C'è stato chi, scoraggiato dal protrarsi dell'attesa, ha tentato l'inversione, provando l'accesso a Rovigo passando per il raccordo di Granzette di via Lina Merlin, ma il risultato è stato...