Aumentano i prezzi di servizi e alimentari ma restano sempre inferiori a un anno fa

INFLAZIONEROVIGO I beni e i servizi costano lo 0,6% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno passato. In aumento i prezzi di frutta, panificati, zucchero, uova, caffè, the, grandi elettrodomestici, prodotti farmaceutici e articoli di cartoleria.Dai rilevamenti eseguiti dall'ufficio Statistico del Comune, che ogni mese esegue il controllo dell'andamento dei prezzi dei beni contenuti nel paniere Istat tra le attività del territorio di propria competenza, emerge come il costo dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche sia...