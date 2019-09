Angoli delle strade usati come orinatoi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Su quasi un migliaio presenti alla manifestazione di ieri mattina sotto la sede della Provincia, qualche maleducato in mezzo ci scappa sempre.Alcuni rodigini, residenti in pieno centro, si sono ritrovati degli sconosciuti sotto casa, persone che facevano parte del grande gruppo di pescatori venuti da Porto Tolle per protestare sulla mancata concessione della proroga per i diritti esclusivi di pesca, impegnati a orinare nel loro giardino di casa (ci sono le fotografie degli incivili in questione).Come se non bastasse, mentre la maggior parte...