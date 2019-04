Anche Casapound in lizza con Marco Venuto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERSO LE ELEZIONIROVIGO «Che senso ha spendere milioni di euro per l'università a Palazzo Angeli se poi facciamo dormire gli studenti fuori sede al Censer, in un albergo in periferia da costruire il mezzo al niente?». A porsi la questione è la candidata sindaco Silvia Menon. «Se vinceremo cercherò un confronto con la Fondazione Cariparo per dire che il Comune preferirebbe veder riqualificato un altro dei tanti palazzi vuoti del centro invece di veder spuntare un blocco di cemento in un non-luogo, lontano dalle piazze, dai locali e da...