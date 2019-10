CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIA«La vita familiare di Giulia come una Via crucis, rischiarata solo dalla luce della figlia». Parole forti quelle pronunciate da monsignor Antonio Donà, arciprete della cattedrale, durante la cerimonia funebre: «Con il peso di un grande dolore - ha sottolineato il sacerdote - iniziamo questa nostra celebrazione per questa sorella strappata ai suoi cari ed alla vita, da una morte violenta». Non è stato facile per l'arciprete trovare le parole giuste. «Vi confesso la difficoltà di trovare parole che abbiano un senso, in circostanze...