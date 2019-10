CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIAAdria chiede scusa a Giulia Lazzari, la ragazza 23enne, strangolata dal marito, il 28enne Roberto Lo Coco, e madre di una bimba di 4 anni. La comunità adriese lo ha fatto durante il consiglio comunale monotematico sulla violenza di genere. Lo ha fatto raccogliendo le scuse formulate da Antonella Bertoli, presidente commissione provinciale Pari opportunità. Da brividi l'intervento di Bertoli. «Cara Giulia - ha detto - io mi rivolgo a te per prima cosa, anche se non so se ci sei e potrai ascoltarmi. Non ti conoscevo, ma ti parlo a nome...