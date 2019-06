A tutta birra sotto le Due torri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nel panorama di birrifici artigianali in Polesine, come Rattabrew a Lendinara e il Birrificio 1058 a Canaro, e di aziende che affittano l'impianto di produzione commissionando sia lo sviluppo della ricetta sia la produzione, c'è anche la beer firm Torre Mozza a Rovigo, che per festeggiare i suoi primi due anni di attività, organizza in questo fine settimana, all'ombra delle Due torri, giorni dedicati alle birre artigianali, non solo di propria produzione. L'evento Torre mozza and friends, fino a domani, conta sei banchi di spina nei giardini...