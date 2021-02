LA CAMPAGNA

MIRANO Nel Miranese il vaccino chiama a raccolta gli ottantenni dei due comuni più popolosi del territorio: da oggi, mercoledì, tocca a Mirano e Spinea, dove i nati della classe 1941 sono attesi in questi primi tre giorni di somministrazione del siero nella palestra di via Jacopo Mogno a Campocroce. La sede è provvisoria, perché dalla prossima settimana il centro vaccinale, per entrambi i comuni, sarà trasferito al bocciodromo di via Matteotti, nel capoluogo, a fianco della cittadella scolastica superiore. Un sito più centrale e comodo, soprattutto per gli spinetensi, a due passi dal capolinea Actv.

Oggi, domani e venerdì intanto si procede con le operazioni al palasport di Campocroce: a sovrintendere alle operazioni, coordinate dal personale dell'Ulss 3, saranno anche i volontari del gruppo comunale di Protezione civile, che presteranno servizio di assistenza alla popolazione e controllo delle lettere di convocazione agli accessi. All'interno della palestra, dove nei giorni scorsi si è provveduto a ultimare gli allestimenti, sono state posizionate l'accettazione, più punti di somministrazione e una zona d'attesa per chi ha già ricevuto il vaccino. Solo a Mirano sono 277 gli ottantenni chiamati a presentarsi all'appuntamento per ricevere il vaccino. (f.deg.)

