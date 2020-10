Maurizio Dianese

È stata una lettera di mamma Lucia a metterlo sul chi va là. Ma tu lo sapevi che Marta e Anita si telefonano con il Bruto? - gli scrive Lucia Carrain. Il Bruto o il Verde, è Riccardo Di Cicco, l'ex cognato di Felice Maniero, accusato di aver riciclato 33 miliardi di vecchie lire, sudati risparmi di una vita criminale. Le tracce di 11 miliardi sono state ritrovate, ma Felice Maniero è convinto che anche gli altri 22 miliardi di lire esistano e siano nascosti da qualche parte. E, secondo lui, Marta Bisello ne sa qualcosa. Al punto da sospettare che i due si siano messi d'accordo e che, addirittura, Marta sia stata per un periodo l'amante di Di Cicco. Spropositi? A prima vista sì, ma bisogna tener presente che chi li mette nero su bianco è Felice Maniero, l'uomo che è stato a capo della banda più numerosa 400 affiliati più ricca e più feroce che sia mai esistita nel Nord Italia.

Maniero ha scritto un memoriale di 89 pagine nel quale raccoglie tutti i suoi sospetti su Marta Bisello, la compagna di una vita, che gli ha dato anche l'ultima figlia, la più amata in assoluto: È la mia dea in terra, la mia ragione di vita.

