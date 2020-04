LITORALE VIETATO

JESOLO Ieri ad alzarsi in volo è stato anche il drone, che ha permesso di pattugliare gran parte dell'arenile e soprattutto di identificare due uomini mentre passeggiavano sul lungomare senza un giustificato motivo. E per questo entrambi sono stati sanzionati. Pasqua blindata, al via il pugno di ferro della Polizia locale per scoraggiare gli spostamenti e cercare di contenere dell'emergenza Covid-19 nel litorale. Presidiati tutti gli accessi alla città, il Comune ha deciso di bloccare il transito di tre ponti: il ponte della Vittoria e Spano a Jesolo Paese e quello di Cortellazzo. I pattugliamenti sono stati intensificati da venerdì scorso, con il presidio fino a notte fonda della rotonda Frova. Sei gli automobilisti perché sorpresi alla guida senza un valido motivo, uno dei quali era il rappresentante di una ditta che faceva consegne a domicilio ma senza rispettare i requisiti previsti. Per un automobilista è scattata anche la sanzione per guida in stato di ebbrezza perché risultato positivo all'alcoltest con un tasso alcolemico di oltre 1.00 g/l. E sempre venerdì gli agenti hanno sanzionato una persona sorpresa a prendere il sole sulla spiaggia: vano il tentativo di giustificarsi dicendo di trovarsi nella fascia dei famosi 200 metri dalla sua abitazione, visto che quella jesolana in realtà è la sua seconda casa e la residenza è in un altro Comune. Tre le pattuglie in servizio ieri, che hanno presidiato vari punti della città. Ad essere sorvegliata è stata anche la spiaggia, con controlli effettuati anche il drone e le pattuglie motorizzate. E proprio in questo modo sono stati intercettati due residenti a passeggio nell'arenile e per questo sanzionati. Due, invece, gli automobilisti sanzionati perché pizzicati alla guida senza un motivo urgente. Sempre con l'utilizzo del drone gli agenti hanno controllato anche la pineta. Sotto osservazione anche la pista ciclabile del Piave, in questo caso con gli agenti in moto e la zona di confine con Eraclea.

Ma se nelle strade interne il passaggio di mezzi è stato più frequente, in quelle di accesso alla città la situazione è stata quasi surreale, con il passaggio di un'auto ogni cinque minuti. E quasi sempre per motivi giustificati: lavoro, assistenza a famigliari o spesa alimentare. Da oggi i controlli verranno intensificati ulteriormente, sempre con turni fino a tarda notte. Addirittura cinque le pattuglie che saranno schierate nella giornata di domani. In questo caso con l'obiettivo di scoraggiare eventuali gite al mare o l'arrivo di proprietari di seconde case. A tal proposito gli agenti vaglieranno anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. In questo senso sono circa 2000 i passaggi registrati nella scorsa settimana attualmente al vaglio degli agenti. Più tranquilla la situazione a Cavallino-Treporti, dove gli agenti della Polizia locale hanno allestito un posto di blocco all'altezza del ponte sul Sile. Solo 12 le auto in transito venerdì notte, pochissimi anche i passaggi registrati ieri. Tutte le auto sono risultate in regola, tanto che non sono state comminate delle multe.

Giuseppe Babbo

