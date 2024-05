Francesca Donato chi è: età, figli, carriera politica. L'eurodeputata è nota per le battaglie No Vax

Palermo sotto choc per la morte di Angelo Onorato, moglie di Francesca Donato eurodeputata palermitana nota per le sue posizioni euroscettiche e No Vax.

Ma chi è Francesca Donato? Ecco il suo profilo:

Nome Completo: Francesca Donato

Data di Nascita: 25 agosto 1969

Luogo di Nascita: Ancona, Italia

Residenza Attuale: Palermo, Italia

Marito: Angelo Onorato

Figli: Salvatore (nato nel 1999) e Carolina (nata nel 2003)

L'altezza di Francesca Donato non è menzionata nei profili pubblici o nelle biografie disponibili online

Formazione

Francesca Donato si è diplomata al liceo linguistico "Santa Caterina da Siena" di Mestre, Venezia. Si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nel 1996.

Carriera Professionale

Dopo la laurea, Donato ha lavorato come avvocato presso i Fori di Padova e Palermo, specializzandosi in diritto commerciale e gestione del credito aziendale. Ha lavorato anche per la Philip Morris International come interprete.

Carriera Politica

2013: Fondatrice dell'associazione "Progetto Eurexit", che promuove l'uscita dell'Italia dall'Euro.

2014: Candidata alle elezioni europee con la Lega Nord, ma non eletta.

2018: Segretaria del circolo della Lega a Palermo.

2019: Eletta Eurodeputata per la Lega nella circoscrizione insulare con 28.460 preferenze.

Incarichi al Parlamento Europeo:

Membro delle Commissioni per i Problemi Economici e Monetari (ECON), Sviluppo Regionale (REGI) e AGRI (Agricoltura).

Delegata all'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.

2021: Lascia la Lega in polemica con l'estensione del Green Pass, fonda l'associazione politica "Rinascita Repubblicana" e viene espulsa dall'eurogruppo "Identità e Democrazia".

Posizioni Controversiali: Francesca Donato è nota per le sue posizioni critiche nei confronti dell'Unione Europea, la moneta unica, e per essere contraria ai vaccini contro il Covid-19​ (Controcampus)​​ (IlGiornaleItalia)​​ (DonnaPOP)​.

Nel 2021, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Palermo per offrire un'alternativa ai partiti tradizionali.

Presenza sui Social Media: Donato è attiva su vari social media, tra cui Instagram, dove condivide aggiornamenti sul suo lavoro parlamentare e le sue opinioni politiche​ (Controcampus)​​ (DonnaPOP)​.