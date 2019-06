CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAMARCON «Speriamo solo che non si siano accorti di nulla, che il fumo li abbia fatti svenire prima che il fuoco bruciasse tutto». In via Raffaello a Marcon ieri mattina c'era poca voglia di parlare. Su tutto un sentimento di sincera pietà nei confronti della coppia di anziani che tutti conoscevano e che tutti apprezzavano e di grande vicinanza ai tre figli che sono stati tra i primi ad arrivare davanti alla villetta su due piani dei loro genitori ormai già devastata da un furioso incendio. La tragedia si è consumata all'alba di...