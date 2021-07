Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'attuale fase sembra sempre più la pandemia dei non vaccinati. Ogni 5 contagiati in Veneto, 4 non sono completamente immunizzati. Lo dimostrano i numeri diffusi ieri dalla Regione. Fra il 22 e il 28 luglio, sono stati conteggiati 4.157 nuovi casi: 2.821 (il 67,9%) riguardano soggetti che non hanno ricevuto nessuna dose e 510 (il 12,3%) una sola. I restanti 826 (il 19,9%) hanno completato il ciclo e evidentemente ricadono in quella quota...