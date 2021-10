Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'AMICOFELTRE «Non posso dire nulla circa la causa di canonizzazione ed in particolare il riconoscimento di un miracolo di papa Luciani, non spetta a me. Ma sono felice, ho goduto». Don Lino Mottes, ora 91enne, ancora in servizio al Museo diocesano di Feltre e nella parrocchia di Zermen di Feltre, commenta così la notizia della prossima beatificazione di Giovanni Paolo I annunciata ieri da papa Francesco. Don Albino Luciani ha scandito in...