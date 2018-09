IL PERSONAGGIO UDINE Avrebbe potuto giocare in Sudafrica, indossando la maglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOUDINE Avrebbe potuto giocare in Sudafrica, indossando la maglia del promotion team dell'Ajax. Ma Simone Spessot, baby portiere friulano di talento, alla fine, ha detto no, grazie. Almeno per ora. Perché, spiega, prima deve finire la scuola. E, se con il calcio non dovesse andare, gli fa eco mamma Tatiana, il suo pezzo di carta in tasca ce l'ha e il mestiere da pasticciere pronto pure.LA DECISIONEUna scelta molto friulana quella presa da Simone e dalla sua famiglia dopo una ragionatissima riflessione collettiva. Tutta concretezza...