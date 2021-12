Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOSAN DONA' DI PIAVE Virus sinciziale, un neonato in terapia intensiva. La conferma dell'anticipo della diffusione e della maggiore intensità del virus noto da sempre tra i pediatri come Vrs, ovvero Virus respiratorio sinciziale (virus principale responsabile della bronchilite), arriva anche dall'Ulss4. Come confermato dal dottor Pier Giuseppe Flora, direttore del dipartimento materno infantile, ieri è stato inviato un lattante di 1,5...