Erasmo D'AngelisArrivederci in Cile nel 2019 alla Conferenza sul clima numero 25, e forse in Italia a quella del 2020. Dopo i fiaschi della Cop 22 di Marrakesch e della Cop 23 di Bonn, anche a Katowice dopo due settimane di discussioni, prolungate di una maratona altre 24 ore, hanno ancora rinviato di altri due anni la data di inizio della madre di tutte le battaglie planetarie: la lotta per il raffreddamento del clima. La complessa e burocratica macchina giuridico-negoziale internazionale non è potuta andare oltre un generico documento...