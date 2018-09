E per i mondiali di ciclismo a Vicenza finiscono sotto accusa i governi Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVICENZA Adesso tutti sparano, almeno in Veneto, contro i governi precedenti, alla ricerca di un mandante dell'ormai probabile bocciatura di Vicenza quale sede dei campionati mondiali di ciclismo su strada previsti nel 2020. La fidejussione da parte dell'attuale governo per 3,5 milioni di euro è insufficiente a coprire le richieste dell'Unione Ciclistica Internazionale. Mancano almeno due milioni di euro e quindi tra pochi giorni la candidatura vincente sarà quella del Cantone Vallese, in Svizzera. Il Veneto aveva preparato un...