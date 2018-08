Dai carrugi al porto il grido di Genova: «Dobbiamo rialzarci» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL REPORTAGEGENOVA Genova non può aspettare. I portuali, anzi i camalli, quelli che un tempo con le loro proteste potevano bloccare una città ma che allo stesso tempo, nel bene e nel male, erano uno dei simboli di Genova, oggi sono preoccupati. «Qui se non si reagisce, si ferma tutto. Le infrastrutture erano già insufficienti prima, pensiamo oggi». Nei caruggi, nei vicoli di Genova magari un po' border line, dove però si moltiplica la vita notturna, anche tra i ragazzi non si parla di altro, pure dopo la terza birra: «Se pensi a tutti...