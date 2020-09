Angela Pederiva

Primo sì alla fondazione a Venezia di un Centro internazionale di ricerca avanzata per il disegno di nuovi farmaci. A pronunciarlo è il sindaco Luigi Brugnaro, plaudendo all'idea lanciata dall'oncologo Luigi Chieco Bianchi e sviluppata con il chimico Giorgio Giacometti, il genetista Gerolamo Lanfranchi, il fisico Achille Giacometti e il biochimico Luca Scorrano. «Sono molto convinto della necessità che la nostra città recuperi appieno il suo ruolo internazionale, ospitando questa e altre prestigiose realtà, perciò incoraggio i promotori ad andare avanti e assicuro che anche noi ci saremo, magari insieme con la Regione», annuncia il neo-rieletto numero uno di Ca' Farsetti.

Ma perché è già pronto a supportare questo piano? «È già bello il fatto che dei luminari così capaci abbiano pensato a Venezia, portando il loro entusiasmo oltre che il loro curriculum, per cui li ringraziamo. Naturalmente bisogna che dietro alla buona idea ci sia la necessaria proposta operativa, ma come città vediamo già con grande positività questo progetto e faremo di tutto per sostenerlo (...)

