IL BOLLETTINO

PORDENONE Torna leggermente a salire, ma resta abbondantemente al di sotto rispetto ai valori delle ultime settimane, il tasso di contagio in Fvg: ieri sono stati registrati 672 nuovi casi (464 da tampone molecolare, 208 da test rapido) ma su oltre 10mila esami, per la precisione 10.820 tra rapidi e molecolari. Lincidenza dei positivi sui test è del 6,2 per cento. Martedì era al 4,4 per cento. In calo le Terapie intensive (meno cinque unità), che ora ospitano 58 pazienti. In Area medica ci sono 693 persone. I totalmente guariti sono 46.162, i clinicamente guariti salgono a 1.395, mentre diminuiscono le persone in isolamento che risultano essere 11.580.

I DECESSI

Ventisei le vittime in regione nelle ultime 24 ore, senza decessi pregressi. Cinque i morti in provincia. La Regione ha incluso anche una 85enne della casa di riposo di San Vito, ma si era negativizzata. In casa di riposo a Maniago addio a Ines Mazzoli di 99 anni, mentre a Casarsa è morta la 95enne Luigia Boscolo Bertolin. A Zoppola è morta una donna di 81 anni, Ernesta Biancolin, a Spilimbergo un'anziana di 94 che era ospitata in casa di riposo. A Pravisdomini addio alla 95enne Elsa Miotto.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 30 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale dodici. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr), da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un terapista della riabilitazione, sei infermieri e due medici; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un tecnico radiologo, tre infermieri, un assistente sociale e cinque operatori socio sanitari; nell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale, di un operatore tecnico.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

