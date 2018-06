Sul regolamento acustico il Comune tira dritto: «Aggiustamenti tra due anni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONSIGLIO COMUNALEPORDENONE Trenta deroghe all'anno per ciascuna delle unità territoriali, pause di dieci giorni e, soprattutto, la novità delle rilevazioni a carico degli autori degli esposti qualora questi si rivelino palesemente infondati: l'amministrazione tira dritto sul Regolamento acustico, respingendo tutte le proposte di emendamento dell'opposizione, e conferma anche i paletti pensati per limitare le segnalazioni pretestuose.«Il Regolamento ha spiegato l'assessore Cristina Amirante - è stato redatto in base alle linee guida...