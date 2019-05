Studenti spazzini in città Puliscono parchi e strade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPORDENONE Sono stati accusati di aver perso un giorno di scuola. Gli adulti, seduti nei loro uffici, li hanno guardati sbraitare (parole loro) senza un apparente motivo. Lo scontro generazionale sembrava essersi risolto con il solito zero a zero, con i ragazzi di nuovo tra i banchi e gli adulti dietro la scrivania. Invece dal movimento Fridays for Future, a Pordenone è nato qualcosa di fattivo, evidente, tangibile, e come tale non attaccabile.Un gruppo di studenti, che frequenta licei e scuole professionali della città, è...