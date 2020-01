Sghiaiamento a Barcis, blitz degli attivisti contrari all'operazione: cartelli rimossi

IL CASO

PORDENONE Una delle opere più importanti - e più costose - di tutto il piano anti-alluvioni della provincia di Pordenone è lo sghiaiamento del lago di Barcis. «Il cantiere - ha detto ieri il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi - dovrebbe partire a breve». Si pensa nel giro di un mese. L'operazione complessa consentirà di asportare il materiale in eccesso dal bacino per eliminare le ragioni di sofferenza dell'impianto in caso di precipitazioni straordinarie. Ma in Valcellina la protesta del fronte dei contrari allo sghiaiamento nel frattempo ha fatto un salto di qualità. Nei pressi delle staccionate che delimitano l'area del futuro cantiere, infatti, sono stati affissi (e successivamente rimossi), dei cartelli con la scritta «Area sottoposta a sequestro del cantiere e decadenza del permesso di costruire». La protesta, nel dettaglio, si riferisce alla realizzazione della viabilità in progetto sulla destra del lago, un'opera propedeutica allo sghiaiamento. Gli attivisti chiedono un maggiore coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali relativi al prossimo futuro del bacino. In realtà non c'è alcun sequestro, anche se i loghi ufficiali utilizzati per corredare e rendere più verosimile il volantino potevano trarre in inganno. I fogli sono stati rimossi e del fatto sono state informate anche le forze dell'ordine.

Intanto l'iter che porterà all'avvio del cantiere va avanti. In questi giorni sono in corso colloqui con i gestori della diga per stabilire di quanto dovrà scendere il livello del lago durante le operazioni di sghiaiamento e quanto carico in più dovrà sopportare il lago artificiale di Ravedis (lungo l'asta del Cellina), chiamato a compensare l'abbassamento del livello dell'acqua a Barcis.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA