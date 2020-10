BARISTI CHE RESISTONO

PORDENONE Aprire la paninoteca all'alba quando sta per finire la notte di Halloween. È l'idea che è venuta al giovane titolare del King Pub di Pordenone Francesco Delle Crode che non si arrende alle misure restrittive e cerca di sfruttare ogni possibilità che l'ultimo dpcm (tanto contestato anche in città dalla manifestazione di mercoledì sera) lascia aperta. E così dopo la notte della feste dei travestimenti macabri e delle zucche illuminate sarà illuminata anche l'insegna del locale in via Ospedale vecchio, nel centro storico cittadino. Un locale avviato soltanto poche settimane con grande entusiasmo dal giovane imprenditore della ristorazione che gestisce locali con lo stesso marchio anche a Lignano e Latisana.

SPIRITO DI INIZIATIVA

Alle cinque del mattino di domenica prossima, dunque, la hamburgheria-paninoteca sarà aperta con il personale pronto a servire una singolare colazione all'insegna delle zucche di Halloween. «Non si tratta di cercare di aggirare le norme dell'ultimo decreto che pure ci tarpa le ali - sostiene il giovane imprenditore - ma dobbiamo ingegnarci in tutti i modi possibili per cercare di mantenere in vita le nostre attività. E lo facciamo cercando di mettere a frutto tutta la nostra inventiva e la nostra creatività. Lo facciamo - aggiunge il titolare del locale mettendoci molto entusiasmo - anche per i nostri dipendenti». La paninoteca avvita soltanto alla fine dello scorso mese di agosto dà lavoro a quattordici dipendenti. «Ci mettiamo il cuore, noi e loro insieme». Al King negli ultimi giorni avevano anche ripreso - nel rispetto degli orari del dpcm - il servizio di consegna a domicilio fino alle 24. «Certo, qualcosa si fa. Ma abbiamo visto che rispetto all'altra volta, nella scorsa primavera, funziona molto meno. Le persone stanno vivendo un clima di profonda incertezza in attesa di quello che sembra prospettarsi, cioé una nuova stretta che potrebbe assomigliare al lockdown duro dell'altra volta». Intanto, però Francesco non getta la spugna. E cerca di organizzare al meglio l'alba post-halloween. All'apertura alle 5 - sempre nel rispetto del decreto - seguirà un'ora in cui non potranno essere servite bevande alcoliche. La norma infatti lo vieta dalle 3 alle 6. E se a Venezia c'è chi ha pranzato all'alba per sostenere i ristoratori a Pordenone la sfida è quella di provare magari a sostituire un hamburgher alla brioche.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA