Riviera del Pordenone, i divieti per la Festa del Noncello

I DIVIETIPORDENONE Divieti e limitazioni alla viabilità sono previste nell'area della manifestazione Festa del Nonsel in programma dal 14 al 16 giugno. Per consentire l'allestimento degli stands dalle 15 di venerdì alle 24 di domenica 16 giugno saranno istituiti il divieto di transito in via Riviera del Pordenone nel tratto compreso tra piazzale Filanda Marcolin e il parcheggio multipiano dietro al Tribunale e il divieto di sosta nell'area sterrata adibita a parcheggio in via delle Grazie di fronte al ristorante Al Lido e in quella che...