LA RISPOSTA

PORDENONE L'ospedale di Pordenone, anche se è alle prese con la difficoltà di trovare posto per i malati che non hanno il Covid, sta iniziando lentamente a respirare. «Finalmente - è il commento che filtra dalle corsie del Santa Maria degli Angeli - per i pazienti che entrano con il Covid c'è qualche letto». Ma ancora non basta: la pressione sui reparti è ancora alta e soprattutto in provincia di Pordenone si assiste a un ritardo nella crescita dei contagi e quindi a un picco dilazionato. Da Spilimbergo, però, arriva una buona notizia: il nuovo reparto Covid che ha preso il posto della Medicina del polo ospedaliero, è pronto ad essere ampliato. Oggi ha a disposizione venti letti da dedicare alle cure intermedie, quelle cioè che non richiedono la presenza nelle immediate vicinanze di una Terapia intensiva.

Ma nel prossimo futuro si potrà salire a trenta spazi, tutti da dedicare ai pazienti provenienti dai reparti Covid dell'ospedale Santa Maria degli angeli di Pordenone. Sarà cruciale il rientro al lavoro di numerosi medici e infermieri ancora alle prese con lo smaltimento degli effetti del Covid-19, ma il traguardo non è lontano. Una volta tornati in corsia, i professionisti potranno garantire una maggiore capienza all'interno dell'ospedale di Spilimbergo. I dieci posti in più saranno fondamentali: garantiranno più sfogo all'ospedale di Pordenone, contribuendo a riavviare alcune attività cliniche oggi totalmente arrestate dalla pandemia. Al momento però resiste un dato: l'ospedale di Spilimbergo, che ha visto l'apertura del reparto Covid in Medicina solamente lunedì, è già pieno. Fortunatamente, però, il ritmo delle dimissioni per ora è abbastanza intenso: significa che dall'ospedale di Pordenone il flusso è costante, ma che anche il passaggio dalla corsia alle dimissioni non impiega poi così tanto tempo.

NELLE RSA

E la stessa tendenza, dopo diversi giorni di stallo, la si può vedere anche nelle due Rsa Covid della provincia di Pordenone: quella di Sacile e quella di Maniago, che assieme fanno 38 posti letto per le post-degenze. Da qualche giorno, infatti, sono in netta ripresa le negativizzazioni dei pazienti, che così possono lasciare i propri letti e tornare a casa, permettendo alla direzione delle strutture, affidata alla dottoressa Anna Maria Conte, di accogliere nuovamente pazienti in uscita dal Santa Maria degli Angeli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA