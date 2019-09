«Per noi turisti il Friuli è come la California»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANTEPRIMAPORDENONE Il mercato inglese per il turismo regionale ha cifre ancora limitate: circa 24mila presenze all'anno. «Ovvio che per noi - dice Lucio Gomiero, direttore di Promoturismo Fvg - quel mercato ha un'importanza strategica, avendo enormi possibilità di crescita. Per questo dobbiamo pensare a forme di promozione in grado di far conoscere questa regione oltre Manica e in altri Paesi anglosassoni». Ora uno strumento per una comunicazione specifica esiste: è la Brad Guide Friuli Venezia Giulia, presentata ieri a Pordenonelegge...