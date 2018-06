Padre in carcere: «Giudice, non vedo mia figlia da 7 anni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPORDENONE «Giudice, non vedo mia figlia da sette anni». Così si è giustificato il 75enne della provincia di Pordenone sottoposto a misura cautelare in carcere per lo stalking nei confronti della figlia disabile e la minaccia di ritorsioni nei confronti di assistenti sociali, amministratore di sostegno e giudice che nel tempo si sono occupati del doloroso caso. Ieri, assistito dall'avvocato Giuseppe Nacci, ha affrontato l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Rodolfo Piccin. Il difensore, anche in considerazione dell'età...