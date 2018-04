Oltre due anni per la rapina alla Pam ma naufraga il piano espulsione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPORDENONE Non sarà espulso Precious Osagie, il nigeriano di 28 che il 21 agosto 2017 affrontò i carabinieri con un coltello a serramanico dalla lama lunga 7 centimetri, dopo aver rubato 15 euro di pane e würstel alla Pam di corso Garibaldi. Il suo ex legale, Alessandro Magaraci, l'aveva convinto a tornare in Nigeria e aveva trovato una soluzione: patteggiare una pena da 2 anni per rapina, minacce, resistenza e porto di oggetti atti ad offendere, una pena da convertire con l'espulsione. Osagie aveva accettato. Il problema è che non...