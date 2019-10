Mercato della casa, si acquista di più ma la quotazione resta ancora bassa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN GIUNTAPORDENONE Nel mercato immobiliare pordenonese aumenta il numero delle compravendite ma risulta ancora in calo la quotazione media di mercato. Questo il risultato dell'indagine effettuata dall'Unità operativa patrimonio del Comune per la determinazione ai fini Imu della base imponibile per le aree fabbricabili per il 2019. Di qui la decisione, formalizzata in una delibera di Giunta, di applicare una riduzione del 3 per cento ai valori Imu del 2018 a suo tempo deliberati. Fanno eccezione della zona A e B B1 centrale, di cui il valore...