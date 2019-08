Macelleria sospesa: subito le pulizie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPORDENONE Condizioni igienico sanitarie precarie, un quantitativo di carne superiore alle capacità di cella frigorifera e tavoli di macellazione, nonchè ritardi nello smaltimento degli scarti di lavorazione. Il titolare della macelleria halal di via Fratelli Bandiera ha 24 ore di tempo per pulire a fondo i locali e adeguarsi alle prescrizioni che ieri pomeriggio gli sono state indicate dal Servizio di igiene degli alimenti di origine animale del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria. In questo momento l'attività è...