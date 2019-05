CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO STALLOPORDENONE Piazza Risorgimento è senza pace, e ha di fronte a sé un'estate dai mille dubbi, in un contesto di rilancio quantomeno difficile. La proposta del comitato Piazza Risorgimento e dintorni era datata gennaio: parlava di un'estate con poco meno di una ventina di eventi al centro del quadrilatero, di grandi ospiti e di quella famosa continuità che sino ad oggi era mancata in regia e che tutti i commercianti avevano chiesto come la panacea dei mali della piazza. Oggi quello stesso progetto rischia di non concretizzarsi,...