Lavori pubblici, parte la rotonda di via del Carabiniere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOVA ROTONDAPORDENONE Partiranno lunedì i lavori per la realizzazione della minirotonda all'intersezione fra via delle Caserme e via del Carabiniere, primo di una serie di interventi finalizzati a creare nell'area due zone a limite 30 chilometri orari per garantire meno incidenti e più sicurezza per pedoni, ciclisti e automobilisti nell'area vicino all'ospedale. La minirotonda, in posizione decentrata rispetto alla traiettoria su via delle Caserme, servirà a far rallentare le auto in vista degli incroci successivi di via dell'Aviere e...