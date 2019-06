CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROVA DEL NOVEPORDENONE Scatta oggi (o domani, a seconda delle classi e delle scuole), la prova della verità per gli orali dell'era Bussetti, una vera rivoluzione che ha fatto parecchio discutere nelle ultime settimane e che non ha convinto tutti, proprio per quell'alone di mistero che sottende.Ma tant'è e oggi la rivoluzione troverà finalmente la prova sul campo.IL CAMBIAMENTOScegliere di archiviare la tesina è stata una doccia fredda per i maturandi, poiché non è più possibile partire in autonomia rompendo il ghiaccio. La scelta...