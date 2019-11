CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN MONTAGNAPORDENONE La montagna ha retto l'urto di un muro d'acqua che in alcune zone ha scaricato, in poco più di 48 ore, qualcosa come 500 millimetri d'acqua, cioè l'equivalente di 500 litri d'acqua per ogni singolo metro quadrato. Condizioni estreme che avrebbero messo in ginocchio qualunque zona: le opere di prevenzione, svolte dopo le alluvioni dei primi anni Duemila, sono invece riuscite a mitigare le possibili conseguenze nefaste.VALCELLINAPer l'intera giornata è stata chiusa la regionale 251 all'altezza della galleria subito dopo...