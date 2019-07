In arrivo nove navigator, gli esperti a termine Aiuteranno i disoccupati con il reddito di cittadinanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE Arriveranno - probabilmente in autunno - nove navigator in provincia di Pordenone per gestire la ricerca di occupazione di chi ha ricevuto il reddito di cittadinanza. Lo ha annunciato ieri il Movimento 5 stelle, e in particolare il parlamentare pordenonese Luca Sut. I nuovi addetti saranno distribuiti così: cinque di loro prenderanno servizio a Pordenone, mentre gli altri quattro saranno suddivisi tra Maniago, Sacile, Spilimbergo e San Vito. La loro sede di lavoro sarà quella dei Centri per l'impiego. «Da poco - ha detto Sut -...