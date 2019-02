Immigrazione Espulso un giovane egiziano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLIZIA DI STATOPORDENONE Ieri mattina un 22 enne egiziano, in esecuzione del decreto di espulsione emesso dal prefetto di Pordenone nel febbraio del 2018, è stato accompagnato da personale dell'Ufficio immigrazione al Centro di permanenza temporanea di Trapani per la successiva espulsione dal territorio nazionale. È stato invece portato in carcere da agenti della Squadra Mobile, un 32enne cittadino romeno residente a Polcenigo che deve scontare la pena di 4 anni, 3 mesi e 20 giorni per reati contro la persona e il patrimonio commessi a...