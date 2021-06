Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SALUTOPORDENONE È con una certa commozione nella voce che la Madre Superiora suor Alessandra Fantin ha comunicato la chiusura, entro il 30 giugno, della Comunità di suore Elisabettine di via del Traverso a Pordenone. «In settimana ci ha fatto visita la nostra Superiora provinciale - racconta - per comunicarci la nostra destinazione. Siamo in 20, alcune suore andranno nella Rsa del nostro Ordine a Padova, altre in Casa madre, altre...