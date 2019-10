CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOPORDENONE Un marito violento. Non alzava le mani sulla moglie, ma i suoi insulti e minacce erano alla stregua di sonori ceffoni. L'uomo, 37 anni, dell'Azzanese, ieri ha patteggiato nell'udienza preliminare del gup Eugenio Pergola per maltrattamenti in famiglia. La pena concordata tra l'avvocato Marco Zucchiatti e il pm Federico Facchin è stata di 12 mesi. I fatti risalgono al 2015 e sono aggravati dal fatto che l'imputato maltrattava la moglie anche davanti ai figli minorenni. Si arrabbiava per sciocchezze e cominciava a ingiuriare...