IL FENOMENOPORDENONE Non c'è pace per i Vigili del fuoco e per le forze dell'ordine che indagano sui roghi dei cassonetti. E nemmeno per la Gea, che quasi ogni giorno è costretta a sostituire i contenitori danneggiati dalle fiamme e che ieri ha comunicato un ulteriore danneggiamento in via Gramsci, risalente ai giorni scorsi. Dopo l'interrogatorio di giovedì con il Pm e la promessa che non ci sarebbero più stati incendi in città, la 24enne pordenonese indagata assieme a due maghrebini di 35 e 40 anni per concorso in danneggiamento seguito...