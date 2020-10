IL BOLLETTINO

PORDENONE Risalgono i contagi in regione: il dato di ieri è di 131 nuove infezioni, mentre erano state 90 nella giornata precedente che risentiva però del minor numero di tamponi eseguiti domenica. Tornando alla giornata di ieri sono stati rilevati 131 nuovi contagi (3.915 i tamponi eseguiti) e due decessi in Friuli Venezia Giulia. Uno dei quali di un 65enne, G.S., residente nel Comune di Azzano Decimo. L'altro decesso si è invece registrato a Gorizia. A comunicarlo il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Le persone risultate positive al virus in Friuli Venezia Giulia dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 6.636, di cui: 2.215 a Trieste, 2.291 a Udine, 1.400 a Pordenone e 692 a Gorizia, alle quali si aggiungono 38 persone da fuori regione. Diciannove i nuovi casi di persone colpite dal morbo nel Friuli occidentale. Complessivamente in Fvg i casi attuali di infezione sono 1.943. Salgono a 14 - uno in più rispetto al giorno precedente - i pazienti in cura in terapia intensiva e a 65 (tre in più a quelli che si erano registrati lunedì) i ricoverati in altri reparti negli ospedali del Friuli Venezia Giulia. I decessi complessivamente ammontano a 366, con la seguente suddivisione territoriale: 199 a Trieste, 81 a Udine, 75 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti salgono a 4.327, i clinicamente guariti sono 11 e le persone in isolamento scendono a 1.853.

CASE DI RIPOSO

Resta sempre molto alta - dopo l'ordinanza della scorsa settimana da parte del presidente della Regione Fedriga - la guardia nelle case di riposo della provincia. Nella Casa Serena di Torre (dove il focolaio è stato sedato, l'ultimo giro di tamponi tra gli ospiti e il personale ha dato tutti esiti negativi) è ancora aperta l'area rossa dove al momento vi è un solo ospite. Mentre altri undici anziani sono ancora ricoverati nella Rsa di Sacile in attesa di superare il test negativo e poter quindi rientrare nel centro di via Revedole. Ancora off limit le visite dei parenti in tutti i centri anziani della provincia. Gli istituti sono tenuti a seguire, oltre l'ordinanza regionale, anche le raccomandazioni dell'Asfo territoriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA