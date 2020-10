IL BOLLETTINO

PORDENONE Superato ieri, seppure di una sola unità, il record dei contagi in regione: dai 219 casi si è passati ai 220 in 24 ore. Il trend segnato dal virus nella curva dei contagi resta dunque alto. C'è da segnalare un incremento anche nel numero dei ricoveri ospedalieri negli ospedali regionali, cioé in quelle strutture che hanno attivato i reparti Covid: nell'ospedale di Udine, al Cattinara di Trieste e al Santa Maria degli Angeli di Pordenone. A Udine ricoverato anche un quattordicenne. Scende il numero di pazienti in Terapia intensiva e si registra un decesso, si tratta di una donna di Trieste in casa di riposo. E anche in provincia torna la paura nelle case di riposo. Un caso di positività, in uno degli ospiti, è stato riscontrato nel Centro anziani di San Quirino. Dopo il caso di contagio di un operatore erano stati eseguiti tamponi a tappeto e tutti erano risultati negativi. Evidentemente in uno degli ospiti il virus stava covando e la positività sarebbe emersa nella giornata di ieri. Lo screening con i test era proseguito, ma questa mattina riprenderà l'attività con nuovi test legati al nuovo caso di positività. Positivo anche un assistente sanitaria del Dipartimento di prevenzione: il primo caso in otto mesi di lotta al virus al fronte. Sul fronte produttivo si registrano i casi di un'impiegata di uno studio commercialista a Pordenone, un lavoratore Electrolux che però è a casa in smart working. Complessivamente sono stati rilevati 220 nuovi contagi (5.510 tamponi eseguiti) e un decesso da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. In provincia sono una ventina le nuove infezioni scoppiate. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 7.075, di cui: 2.338 a Trieste, 2.495 a Udine, 1.442 a Pordenone e 751 a Gorizia, alle quali si aggiungono 49 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 2.246. Scendono a 14 i pazienti in cura in terapia intensiva e salgono a 83 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 368, con la seguente suddivisione territoriale: 200 a Trieste, 82 a Udine, 75 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 4.461, i clinicamente guariti 21 e le persone in isolamento 2.128.

I CONTROLLI

Alla luce della situazione ieri dalla Prefettura è partita una circolare indirizzata a tutti i sindaci con le precisazioni sulle disposizione dell'ultimo Dpcm. In vista del fine settimane potrebbe esserci un incremento dei controlli delle forze dell'ordine. Sul territorio nessun sindaco ha chiesto di avviare il percorso per la chiusura di vie o piazze. Nessuna zona rossa, per ora, in vista del fine settimana.

