Fermato con l'auto sequestrata due volte: revocata la patente e duemila euro di multa

POLIZIA COMUNALEPORDENONE Due sospensioni dalla circolazione del veicolo non l'avevano fermato, e così un cinquantenne pordenonese è stato sorpreso per la terza volta alla guida della stessa vettura: per lui, patente revocata e duemila euro di multa. È accaduto attorno alle 11 di martedì in viale Treviso: durante un controllo stradale, un pattuglia della Polizia locale di Pordenone e Cordenons, ha fermato per un controllo una Smart, con alla guida un cinquantenne residente in città. Gli accertamenti hanno verificato che l'uomo circolava...