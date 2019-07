Federcaccia, Viezzi confermato presidente per la terza volta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FEDERCACCIAPORDENONE L'assemblea di Federcaccia Fvg conferma Viezzi alla presidenza. Paolo Viezzi, avvocato udinese di 51 anni, è stato confermato presidente regionale di Federcaccia Fvg. Per lui si tratta del terzo mandato quinquennale, ma è la prima volta che l'elezione si è svolta in maniera diretta, con il voto dell'assemblea riunita al ristorante Belvedere di Tricesimo, occasione anche per il pranzo sociale.IL VOTONelle occasioni precedenti infatti, il meccanismo prevedeva la scelta del presidente per decisione del consiglio, mentre...