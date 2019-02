Evade dai domiciliari, francese arrestata Aveva insultato e picchiato i poliziotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CARABINIERIPORDENONE I carabinieri della stazione di Pordenone venerdì hanno arrestato, in flagranza di reato, Seloha Boromie El Hajji Kharbach, 44 anni, francese di origini algerine, per evasione. La donna, sottoposta agli arresti domiciliari dalla fine dello scorso novembre per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, dopo essere stata controllata dai militari nel primo pomeriggio di venerdì, si era allontanata da casa. Forse ritenendo che nessuno la avrebbe più controllata. I carabinieri avevano invece pensato di passare nuovamente...