IN FABBRICA

PORCIA Il giorno in cui otto operai della linea di produzione sono tornati al lavoro dopo la brevissima quarantena a cui erano stati costretti, lo stabilimento Electrolux di Porcia si trova a dover gestire un nuovo contagio da Coronavirus. E in questo caso il cuore dell'emergenza si è spostato negli uffici, uscendo dai reparti di produzione. Poco prima che in azienda si riunisse il comitato tecnico per la sicurezza, infatti, è arrivata l'ufficialità relativa a una nuova positività: a risultare contagiata è stata un'impiegata residente in provincia di Pordenone. È totalmente asintomatica e fortunatamente non era presente al lavoro da almeno dieci giorni per motivi personali. Le procedure di emergenza, però, sono scattate ugualmente e altri tre colleghi dello stesso ufficio sono stati messi preventivamente in quarantena. Ora dovranno effettuare il tampone diagnostico di controllo prima di poter rientrare al lavoro. Stesso destino anche per il manager che dirige l'attività amministrativa di cui si occupa la dipendente risultata positiva. Anche il dirigente si trova in isolamento domiciliare in attesa dello svolgimento del test.

L'impiegata non aveva avuto contatti di alcun tipo con gli operai trovati positivi al Coronavirus nei giorni precedenti all'interno dello stabilimento Electrolux di Porcia. Si presuppone quindi che in questo caso l'origine del contagio sia da ricercare all'esterno dell'ambiente di lavoro. Ancora una volta, fortunatamente, non ci si troverebbe di fronte a un focolaio interno all'azienda, ma a un nuovo caso singolo, comunque da circoscrivere ma meno preoccupante rispetto a un vero e proprio cluster.

LA RIUNIONE

Ieri mattina, dopo una settimana - la scorsa - vissuta in modo turbolento, in azienda si è riunito il comitato tecnico sulla sicurezza interna. Al tavolo c'erano le rappresentanze sindacali, quelle dell'azienda stessa e la Rsu di fabbrica. Al punto numero uno dell'ordine del giorno c'era ovviamente la situazione del contagio interno.

La Rsu, come annunciato, ha chiesto all'azienda di intensificare i controlli, al fine di individuare tempestivamente i dipendenti che ancora oggi faticano a indossare correttamente le protezioni individuali, come ad esempio la mascherina. I vertici dell'Electrolux di Porcia hanno garantito che i controlli saranno potenziati, e che saranno finalizzati anche a garantire il rispetto da parte di tutti dei percorsi di entrata e uscita da e verso i luoghi di lavoro. Tutto ciò al fine di minimizzare i contatti ravvicinati.

M.A.

